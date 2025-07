Legende: Fand abermals kein Rezept Viktorija Golubic, hier in der 1. Runde von Wimbledon. Keystone/DANIEL HAMBURY

Niederlage für Golubic in Prag

Viktorija Golubic ist der Einstieg in die sommerliche Hartplatz-Saison missglückt. In Prag verlor sie gegen Elisabetta Cocciaretto (WTA 77) klar mit 2:6, 3:6. Die Italienerin bleibt für die zehn Plätze schlechter klassierte Golubic eine komplizierte Gegnerin. In der ersten Begegnung vor zweieinhalb Jahren hatte die 32-jährige Zürcherin sogar nur drei Games gewonnen. Auf dem Hartplatz in der tschechischen Hauptstadt bekundete Golubic vor allem in den Returnspielen grosse Mühe. Zwar gelang ihr gleich zum Auftakt ein Break, danach kam sie in der eineinhalbstündigen Partie jedoch nur noch zu einer weiteren Chance, die sie nicht nutzen konnte. Damit verpasste die Schweizerin den erst dritten Sieg auf WTA-Stufe in diesem Jahr deutlich.