Nach tagelangem Hickhack zeichnet sich in der Causa Novak Djokovic Klarheit ab.

Dem Einspruch des serbischen Tennisprofis gegen seine verweigerte Einreise nach Australien ist nach über 7-stündiger Gerichtsverhandlung stattgegeben worden.

Der 34-Jährige erringt somit eine Woche vor Beginn der Australien Open einen juristischen Teilsieg.

Am Montag hat sich das Gericht in Melbourne auf die Seite von Novak Djokovic geschlagen. Die Justiz ordnete es die Freilassung des 34-Jährigen aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige an.

Die Anwälte des 20-fachen Grand-Slam-Champions waren gegen die Annullierung dessen Visums durch die Grenzschutzbehörden nach der Ankunft des Serben am Mittwoch vorgegangen. Der Erfolg garantiert aber nicht, dass Djokovic als Titelverteidiger sicher an den Australian Open ab dem 17. Januar teilnehmen kann. Die australische Regierung kündigte bereits an, eine erneute Aufhebung von Djokovics Visum prüfen zu wollen.