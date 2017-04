Spiel, Spass und Geld für guten Zweck: Federer schlägt Murray

Roger Federer gewinnt die 3. Austragung des «Match for Africa» gegen Andy Murray in zwei Sätzen. Für Federers Stiftung wurden mehr als 1,4 Millionen Franken gesammelt.

Federer gewinnt Match for Africa 3 1:26 min, aus sportaktuell vom 10.4.2017

Federer setzte sich mit 6:3, 7:6 gegen Olympiasieger Murray durch. Das Duo bot den 11'000 Zuschauern im ausverkauften Zürcher Hallenstadion viel Unterhaltung und bei allem Spass auch einige Weltklasse-Schläge. Es war das erste Duell zwischen Federer und Murray seit anderthalb Jahren.

Ein Balljunge darf für Murray beim Matchball ran

Viel Geld für den guten Zweck

Für einmal war bei einem Federer-Spiel das Resultat nebensächlich: Für die Roger Federer Foundation nahm der «Maestro» mehr als 1,4 Millionen Franken ein. Das Geld kommt hilfsbedürftigen Kindern in Afrika zugute.

Bereits um die Mittagszeit hatten Federer und Murray auf einem Floss auf der Zürcher Limmat ein paar Bälle gewechselt und zahlreiche Schaulustige ans Ufer und auf die Quaibrücke gelockt.

Nächste Station Seattle

Für Federer ist es der dritte Sieg bei seinem Charity-Event. Bei der ersten Austragung 2010 gewann er gegen Rafael Nadal, im Jahr 2014 gegen Stan Wawrinka. Der Match for Africa 4 findet bereits im April 2017 statt: Gegen John Isner wird Federer erstmals nicht in der Schweiz spielen; das Spiel findet in Seattle statt.

Murray schlägt Federer mit dessen Waffe 0:23 min, vom 10.4.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 10.04.17, 22:35 Uhr