Tennis-News: Laaksonen scheitert in Melbourne-Quali

Henri Laaksonen (ATP 125) ist in der 1. Qualifikationsrunde der Australian Open ausgeschieden. Und: Belinda Bencic siegt erneut.

Henri Laaksonen unterlag in der 1. Qualirunde dem in der Weltrangliste um 136 Positionen schlechter klassierten Italiener Federico Gaio 4:6, 3:6. Damit muss sich Laaksonen weiter auf seine erste Teilnahme an den Australian Open gedulden. Schon 2017, 2016 und 2014 war der finnisch-schweizerische Doppelbürger in Melbourne in der 1. Qualifikationsrunde ausgeschieden.

In der Melbourne-Quali der Frauen treten gleich 5 Schweizerinnen an. So versuchen Viktorija Golubic, Patty Schnyder, Jil Teichmann, Conny Perrin und Stefanie Vögele, sich einen Platz im Hauptfeld zu ergattern. Dazu braucht es 3 Siege. Die Partien der 1. Runde im Überblick:

Die Schweizerinnen in der AusOpen-Quali Viktorija Golubic - Fanny Stollar (Un)

Patty Schnyder - Bernarda Pera (USA)

Jil Teichmann - Yanina Wickmayer (Be)

Conny Perrin - Caroline Dolehide (USA)

Stefanie Vögele - Ipek Soylu (Tür)



Einen weiteren Erfolg feierte hingegen Belinda Bencic. Die 20-jährige Ostschweizerin bestreitet vor den Australian Open noch das Einladungsturnier «Kooyong Classic» in Melbourne. Zum Auftakt setzte sie sich gegen die Chinesin Wang Xinyu mit 7:6 und 6:4 durch.