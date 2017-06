Tennis-News: Murray 6 Tage vor Wimbledon angeschlagen

Andy Murray kommt vorerst zu keiner weiteren Spielpraxis auf Rasen. Der Schotte musste wegen Hüftschmerzen auf eine Exhibition verzichten. Auch Timea Bacsinszkys Partie ist ausgefallen – aber aus einem anderen Grund.

6 Tage vor dem Start des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ist Andy Murray offensichtlich noch immer angeschlagen. Die Weltnummer 1 konnte am Dienstag eine Exhibition im Londoner Hurlingham Club wegen Hüftschmerzen nicht bestreiten. Aus seinem Umfeld war zu vernehmen, dass es sich dabei um eine Vorsichtsmassnahme handeln würde. Am Freitag steht ein weiterer Schaukampf im Murrays Agenda.

Timea Bacsinszky muss sich an ihrem einzigen Vorbereitungsturnier auf Wimbledon in Geduld üben. Wegen Regens konnte am Dienstag in Eastbourne nicht gespielt werden. Die Partie zwischen der Romande und Shuai Peng wurde vertagt.