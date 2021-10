Legende: Wehrt sich gegen schwere Vorwürfe Alexander Zverev. imago images

Dies teilte die Profiorganisation am Montag mit. Sie verurteile «jegliche Form von Gewalt oder Missbrauch». Olga Scharypowa hatte gegen Alexander Zverev mehrfach Anschuldigungen über physische und psychische Gewalt während der 13-monatigen Beziehung erhoben, die der Weltranglistenvierte stets bestritt.

Zverev begrüsst den Schritt

Zverev reagierte noch am Montagnachmittag, auch er selbst habe diese Ermittlungen angeschoben. «Ich habe die ATP schon seit Monaten um eine unabhängige Untersuchung gebeten», teilte der 24-Jährige mit, er begrüsse diesen Schritt.

ATP-Geschäftsführer Massimo Calvelli bezeichnete die gegen Zverev erhobenen Vorwürfe als «schwerwiegend, wir haben die Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen». Die Untersuchung richtet sich dabei auf die Vorwürfe über Vorkommnisse am Rande des ATP-1000-Turniers in Shanghai 2019, die Scharypowa im August in einem Medienbericht erhoben hatte.