Die überzeugendste Vorstellung im neuen Mixed-Team-Wettkampf lieferten die USA ab, die Grossbritannien in Sydney mit 4:1 in die Knie zwangen. Das entscheidende Einzel war eine Angelegenheit für Francis Tiafoe. Der Halbfinalist der letztjährigen US Open bezwang Daniel Evans in drei Sätzen.

Im Halbfinal werden die USA am Freitag von Polen gefordert. Angeführt von Team-Leaderin Iga Swiatek resultierte für die Osteuropäer gegen Italien ein knapper 3:2-Erfolg. Die Weltranglisten-Erste glich dank einem überzeugenden Zweisatz-Sieg gegen Martina Trevisan zwischenzeitlich zum 1:1 aus und war in der entscheidenden Partie an der Seite von Hubert Hurkacz erfolgreich.

01:28 Video Polen schlägt Italien – doch auch die Italiener stehen im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 05.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Griechenland und Italien weiter

Für Italien ist das Turnier trotz der Niederlage noch nicht zu Ende. Als bester Verlierer der Viertelfinals ist das Team ebenfalls im Halbfinal mit von der Partie. Gegner in Sydney wird Griechenland sein, das seinen Viertelfinal gegen Kroatien mit 3:2 für sich entschied.