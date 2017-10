Tennis-News: Wawrinka gibt Comeback noch dieses Jahr

Stan Wawrinka wird im Dezember in Abu Dhabi sein erstes Turnier seit Wimbledon bestreiten. Mit von der Partie ist auch ein anderer prominenter Rückkehrer: Novak Djokovic.



Nach zwei erfolgreichen Knieoperationen ist Stan Wawrinka am 28. Dezember wieder bereit für ein Tennisturnier. «Es ist immer eine Freude, die Saison in Abu Dhabi zu eröffnen», lässt sich der Romand auf der Homepage des Veranstalters zitieren.

Auch Novak Djokovic will seine Beschwerden am Handgelenk bis zum Start des Exhibition-Turniers auskuriert haben. Beide Spieler pausieren seit Wimbledon. Neben Wawrinka und Djokovic sind in Abu Dhabi auch Rafael Nadal, Dominic Thiem, Milos Raonic und Pablo Carreno Busta am Start.