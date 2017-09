Wird Nadal nun Federer gefährlich?

Rafael Nadal will nach seinem US-Open-Triumph «noch ein paar Jahre weiterspielen» und nimmt den Major-Rekord von Roger Federer ins Visier.

Als ob in der Tenniswelt die Zeit stehen bleiben würde: Roger Federer (36) und Rafael Nadal (31) teilen sich dieses Jahr die Grand-Slam-Titel unter sich auf – wie schon 2007, 2008 und 2010.

Dass die beiden Tennisgrössen noch einmal so auftrumpfen würden, hätten allerdings noch zu Jahresbeginn die wenigsten für möglich gehalten. Wie Federer hatte Nadal die letzte Saison vorzeitig abgebrochen – wegen chronischer Handgelenkprobleme. Die Pause bekam ihm gut: Nach dem zehnten Triumph in Paris gewann er nun zum dritten Mal die US Open.

«Es war ein unglaublich spezielles Jahr für mich», sagte der Spanier, der schon vor New York wieder die Nummer 1 geworden war. «Nach den letzten zwei Jahren mit so vielen Problemen durfte ich das alles nicht erwarten.» Und er fügte an: «Ich würde gerne noch ein paar Jahre weiterspielen.»

Kampf gegen den eigenen Körper

Das sind aus Schweizer Sicht nicht die besten Nachrichten, fehlen doch Nadal bei den Grand Slams nur noch drei Triumphe, um Federer einzuholen (16:19). Und der Mallorquiner ist fünf Jahre jünger, scheint vor allem in Paris unbezwingbar zu sein. Der Kampf der beiden Tennislegenden um die Major-Krone ist neu lanciert. Es ist aber auch zum Kampf gegen den eigenen Körper geworden.

Federer - Nadal in Zahlen

Roger Federer

Rafael Nadal

Grand-Slam-Titel 19 16 Grand-Slam-Finals 29 23 ATP-Titel total

93 74 Gewonnene Spiele

1119 862 Wochen als Nummer 1

302 145 Preisgeld 108 Millionen Dollar

90 Millionen Dollar



