Stefanie Vögele verliert gegen die 15-jährige Cori Gauff mit 3:6, 6:7 (3:7).

In 21 Games gab es nicht weniger als 12 Breaks.

Belinda Bencic spielt gegen Anna-Lena Friedsam nicht vor 18:30 Uhr.

Die schwarze Serie von Stefanie Vögele fand auch in Linz kein Ende. Die Aargauerin unterlag der 15-jährigen Amerikanerin Cori Gauff 3:6, 6:7 (3:7) und schied zum 8. Mal in Folge bei einem WTA-Turnier in der 1. Runde aus. Vögeles Warten auf ein Erfolgserlebnis im Hauptfeld eines WTA-Turniers hält seit April an. Damals hatte sie in Lugano die Viertelfinals erreicht.

Gauff anstatt Sakkari

Vögele hatte sich in Oberösterreich innert Kürze auf eine andere Konkurrentin einzustellen. Die ursprüngliche Gegnerin, die Griechin Maria Sakkari, konnte wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk nicht antreten. Die grosse amerikanische Hoffnungsträgerin Gauff, die ihr Talent unter anderem mit dem Vorstoss in die Achtelfinals in Wimbledon aufgezeigt hat, stiess als Lucky Loser nach.