Auch der Heimvorteil hilft Bencic nicht

Heute, 19:52 Uhr

Die Premiere des WTA-Turniers in Biel bringt für Belinda Bencic nichts Neues. Zum 6. Mal in dieser Saison bleibt die 20-Jährige in der 1. Runde hängen.

Live-Highlights Bencic - Witthöft 2:55 min, vom 11.4.2017 Carina Witthöft, die Weltnummer 69, war für Belinda Bencic keine übermächtige Gegnerin. Trotzdem gelang es beim vernichtenden 1:6, 3:6 auch gegen die Deutsche nicht, die Negativspirale zu durchbrechen. Damit hat das Turnier im Seeland früh sein mit einer Wildcard bestücktes erhofftes Aushängeschild verloren. Und die kümmerliche Saisonbilanz der Schweizerin auf Stufe WTA verschlechtert sich auf 1:6. Eine Teilnahme an den French Open direkt im Hauptfeld liegt somit nicht mehr in Reichweite. Auch körperlich nicht auf der Höhe Die an Position 131 abgerutschte Bencic war nie in der Lage, beim ersten Direktvergleich die Hamburgerin zu bedrängen. Im 1. Satz rannte sie von Beginn weg einem Rückstand hinterher. In Umgang 2 kassierte sie den vorentscheidenden Servicedurchbruch nach zuvor 5 abgewehrten Breakbällen zum 3:4. Fortan war der Widerstand der 20-Jährigen, die körperlich weiterhin angeschlagen zu sein scheint, gebrochen. Diese Zahlen unterstreichen den einseitigen Vergleich während 72 Minuten: Bencic hatte nicht eine einzige Chance auf ein Break

Sie leistete sich 9 Doppelfehler (Witthöft: 4)

Sie produzierte 25 unerzwungene Fehler (Witthöft: 7) Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.04.2017 18:30 Uhr

bud