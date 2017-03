Bacsinszky meldet sich zurück

Timea Bacsinszky (WTA 15) hat sich nach überstandener Oberschenkelverletzung mit einem Auftaktsieg in Indian Wells zurückgemeldet. Die Lausannerin bekundete beim Zweisatz-Sieg gegen Monica Niculescu aber ihre liebe Mühe.

Timea Bacsinszky hat in den letzten Wochen wenig Spielpraxis sammeln können. In Doha hatte sie in der 1. Runde wegen einer am Fed Cup erlittenen Oberschenkelverletzung aufgeben müssen, weshalb sie in der Folge auch das Turnier in Dubai verpasste.

Ein Selbstläufer war ihre Rückkehr auf die Tour nicht. Der Erfolg gegen die 30 Plätze schlechter klassierte Monica Niculescu war mit einem harten Stück Arbeit verbunden. Nach 1:47 Stunden brachte Bacsinszky den 7:5, 6:2-Sieg ins Trockene.

Eigener Aufschlag bei beiden als Nachteil

Zu Beginn der Partie bekundeten beide Akteurinnen grosse Mühe in ihren Aufschlagspielen. In den ersten 6 Games gab es nicht weniger als 4 Breaks. Der eigene Service als Vorteil? Mitnichten!

Nachdem Bacsinszky beim Stand von 5:3 einen Satzball nicht nutzen und danach das Rebreak der Rumänin hinnehmen musste, machte sie den Sack im 2. Anlauf zu. Eine wunderschöne Rückhand cross hatte ihr zuvor den schliesslich entscheidenden Servicedurchbruch – den 7. in diesem Satz – eingebracht.

Im 2. Durchgang lief es der Romande bei eigenem Aufschlag deutlich besser. Nach der schnellen 3:0-Führung mit Doppelbreak liess sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Sorgt Bencic für ein Schweizer-Duell?

In der 3. Runde könnte es in Indian Wells zum Duell mit Belinda Bencic kommen. Die Ostschweizerin, die am Freitag ihren 20. Geburtstag gefeiert hat, bestreitet ihre Zweitrunden-Partie ebenfalls in der Nacht auf Samstag.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 09.03.2017 06:33 Uhr