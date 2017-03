Bencic befreit sich aus der Negativspirale

Belinda Bencic findet einen Ausweg aus ihrer Krise. Am hoch dotierten Turnier in Indian Wells schlug die Ostschweizerin in der 1. Runde Tsvetana Pironkova (Bul/WTA 63) überraschend klar mit 6:4, 6:1.

Mit reichlich Anlaufzeit ist Belinda Bencic doch noch in der Tennissaison 2017 angekommen. Die in der Weltrangliste auf Position 128 abgerutschte Flawilerin feierte in der kalifornischen Wüste an ihrem 5. Turnier ihren ersten Sieg in diesem Jahr auf Stufe WTA. Zuvor hatte sie nur 2 wertlose Erfolgserlebnisse aus dem Hopman Cup und einen Fed-Cup-Einzelsieg auf ihrem Konto.

Saisonübergreifend war Bencic auf der Tour zuletzt sogar 6 Mal in der Startrunde gescheitert. Doch nun schaffte sie den Turnaround – und dies sogar unerwartet klar. Gegen die um 65 Plätze besser eingestufte Bulgarin Tsvetana Pironkova gab sie leidglich 5 Games ab.

Zusatzinhalt überspringen Laaksonen im Hauptfeld Nebst Stan Wawrinka und Roger Federer startet am ATP-1000-Turnier in der Wüste mit Henrik Laaksonen (ATP 123) ein 3. Schweizer. Der 24-Jährige qualifizierte sich erstmals für ein Turnier dieser Grössenordnung, indem er in der 2. Runde der Vorausscheidung den Amerikaner Dennis Novikov (ATP 148) in 3 Sätzen ausschaltete.

Dabei erwischte die Schweizerin einen Fehlstart und lag schnell 0:2 zurück. Doch im Gegensatz zu den letzten Wochen zeigte sie sich beim Service deutlich stabiler. Nach dem 3:3-Ausgleich übernahm sie die Kontrolle und steuerte einem ungefährdeten 6:4, 6:1-Sieg zu.

«Ich war am Anfang äusserst nervös», erklärte Bencic, «aber dann lief es mir plötzlich. Ich wurde lockerer und lockerer.» Am Ende gewann Bencic, die vor einem Jahr als Nummer 8 der Welt noch zu den Turnierattraktionen in der Wüste gegolten hatte, 10 der letzten 12 Games der Partie.

Die Chance auf das Geburtstagsgeschenk

Bencics 2.-Runden-Spiel fällt auf Freitag und damit auf ihren 20. Geburtstag. Als Gegnerin wartet mit der Niederländerin Kiki Bertens (WTA 20) eine Knacknuss. Die beiden spielten noch nie gegeneinander.

Inzwischen ist auch die Auftaktgegnerin von Timea Bacsinszky (WTA 16) bekannt. Die Romande trifft nach einem Freilos auf die Rumänin Monica Niculescu (WTA 45). In der 3. Runde würde es dann zum Schweizer Duell mit Bencic kommen.

