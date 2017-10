Chan/Hingis stehen im Halbfinal

Heute, 17:03 Uhr

Die Karriere von Martina Hingis ist am Donnerstag in Singapur noch nicht zu Ende gegangen. Die Schweizerin gewann bei den WTA Finals ihren Doppel-Viertelfinal an der Seite von Yung-Jan Chan.

Bild in Lightbox öffnen. Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis SRF zeigt die Halbfinal-Partie von Chan/Hingis am Samstag ab 14:00 Uhr Schweizer Zeit live auf SRF zwei und in der Sport App. Sollte sich das Duo für den Final qualifizieren, wäre dieser ebenfalls hier zu sehen (am Sonntag ab 09:00 Uhr). Martina Hingis hat ihre erfolgreiche Karriere um mindestens zwei Tage verlängert. Nach dem 6:3, 6:2-Erfolg gegen die Deutsche Anna-Lena Groenefeld und die Tschechin Kveta Peschke im Singapur-Viertelfinal, stehen die Schweizerin und ihre Partnerin Yung-Jan Chan im Halbfinal. Dieser wird am Samstag ausgetragen. Klare Angelegenheit im 2. Satz Am Tag, an dem Hingis' Rücktritt vom Profi-Tennis per Ende Saison offiziell wurde hatten Chan/Hingis keine allzu grosse Mühe mit ihren Gegnerinnen. Groenefeld/Peschke konnten zwar den 1. Satz lange Zeit offen gestalten, mit Fortdauer der Begegnung setzte sich aber die Klasse der Nummer-1-Paarung der Welt durch. Nach 76 Minuten verwerteten Chan/Hingis ihren 1. Matchball. Chan punktete am Netz mit einem Volley. Die Halbfinal-Gegnerinnen der schweizerisch-taiwanesischen Paarung sind Timea Babos (Un) und Andrea Hlavackova (Tsch).

rek