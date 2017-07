Ernüchterndes Debüt für Jil Teichmann

Heute, 15:10 Uhr

Das erste WTA-Tour-Turnier in der Schweiz endet für Jil Teichmann ernüchternd. Die 20-jährige Schweizerin unterliegt in Gstaad der Deutschen Tamara Korpatsch in nur 61 Minuten 3:6, 0:6.

Bild in Lightbox öffnen. Drei Tage nach ihrem 20. Geburtstag hielt Jil Teichmann mit der nur 2 Jahre älteren Korpatsch nur einen Satz lang mit. Das Schweizer Talent vergab im ersten Spiel zwei Breakmöglichkeiten und geriet nach einem schwachen Aufschlagspiel mit zwei Doppelfehlern und zwei weiteren fahrlässigen Fehlern am Netz 1:3 in Rückstand. Nach dem ersten Satz, der 37 Minuten dauerte, brach Teichmanns Widerstand zusammen.

sda/fel