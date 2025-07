Legende: Spielt endlich wieder einmal um einen Titel Jil Teichmann steht in Iasi im Final. Getty Images/Robert Prange

Jil Teichmann (WTA 102) wird am Sonntag um ihren 3. Titel auf WTA-Stufe spielen. Die 28-jährige Linkshänderin bezwang im Halbfinal die Einheimische Sorana Cirstea (WTA 166) mit 6:4 und 6:3. Teichmann erwischte einen Fehlstart und lag zu Beginn 1:3 in Rückstand. Nach zwei abgewehrten Breakbällen beim Stand von 2:3 konnte sie sich aber zurückkämpfen.

7 Games in Folge für die Schweizerin

Danach spielte sich Teichmann in einen regelrechten Rausch. Nach 7 gewonnenen Games in Folge führte die Schweizerin im 2. Umgang mit Doppelbreak 4:0 und machte den Sack nach eineinhalb Stunden zu. Im Final wartet mit Jaqueline Cristian (WTA 51) oder Irina-Camelia Begu (WTA 110) eine weitere Rumänin.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final mit Jil Teichmann können Sie am Sonntag ab 16:30 Uhr im kommentierten Livestream mitverfolgen.

Erster Final seit fast 4 Jahren

Teichmann holte ihre beiden bisherigen Titel im Jahr 2019 in Prag und in Palermo. Letztmals in einem Final stand die Seeländerin 2021 beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati (Niederlage gegen die ehemalige Weltnummer 1 Ashleigh Barty).