In Lexington bestreitet Jil Teichmann ihren 3. Final auf oberster Stufe. Es winkt der erste Titel auf Hartbelag.

Legende: 3. Final, 3. Titel? Jil Teichmann hat in Lexington Grosses vor. Keystone

Die Hälfte der 32 Spielerinnen, die im Hauptfeld des Turniers von Lexington figurierten, stammen aus den USA. Dass Jil Teichmann (WTA 63) im Final auf die dritte Amerikanerin in Folge trifft, ist also kein Zufall.

Gegen Jennifer Brady (WTA 49) hat die 23-Jährige 2019 zweimal gespielt. Im Head-to-Head steht es 1:1. «Sie hat viel Kraft, ist fit, bewegt sich gut und serviert gut. Seit dem Jahreswechsel hat sie einen ziemlichen Lauf», weiss Teichmann. «Aber ich fühle mich auch sehr gut und habe viel Selbstvertrauen.»

Live-Hinweis Verfolgen Sie den Final des WTA-Turniers in Lexington zwischen Jil Teichmann und Jennifer Brady live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Los geht's um 17:05 Uhr Schweizer Zeit.

Top 50 im Visier

Teichmann hinterliess in ihren 5 Matches im Bundesstaat Kentucky einen bärenstarken Eindruck und gab keinen einzigen Satz ab. Sollte sie auch Brady schlagen, wäre es ihr 3. Titel im 3. Final-Anlauf – der erste auf Hartplatz. In Palermo und Prag hatte sie im letzten Jahr 2 Sandplatzturniere für sich entschieden.

Bei einem Sieg winkt der in Spanien geborenen Linkshänderin am Sonntag ausserdem der erstmalige Vorstoss in die Top 50 der Weltrangliste.