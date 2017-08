Mit 47: Kimiko Date sagt endgültig «Sayonara»

Kimiko Date will ihre Karriere nach dem Japan Open in Tokio Mitte September beenden. Die 47-jährige Japanerin spielt mit Unterbrüchen seit 1989 auf der WTA-Tour.

Ihren ersten Match auf WTA-Stufe bestritt Kimiko Date 1989. Das war im Jahr, als...

die Berliner Mauer fiel.

Madonna ihr Album «Like a Prayer» mit der gleichnamigen Nummer-1-Single veröffentlichte.

der Dalai Lama den Friedens-Nobelpreis erhielt.

bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield 96 Fussball-Fans ihr Leben verloren.

Marcel Hirscher geboren wurde.

1996 beendete Date ihre Karriere ein erstes Mal, gab aber 2008 im Alter von 37 Jahren ein Comeback. Sie gewann in ihrer Karriere insgesamt acht WTA-Titel, den bisher letzten 2009. Ihre höchste Weltranglisten-Klassierung (Platz 4) erreichte sie 1995.

Schlussstrich am Heimturnier

Nun machen sich die Strapazen des Alters bemerkbar. Letztes Jahr musste sie sich einer Knieoperation unterziehen. Am Japan Open in Tokio will die Weltnummer 1201 deshalb einen Schlussstrich ziehen.

«Das wird mein letztes Turnier meiner zweiten Karriere sein, nachdem ich nun die schwierige Entscheidung getroffen habe zurückzutreten», sagte Date.