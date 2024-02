Legende: Feiert ihren 6. Turniersieg Lulu Sun. Keystone / ANDY WONG

Sun triumphiert in Roehampton

Die aufstrebende Schweizer Tennisspielerin Lulu Sun feierte bei einem mit 50'000 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Roehampton im Südwesten von London ihren sechsten Turniersieg auf der ITF-Tour. Die 22-jährige Genferin setzte sich im Final gegen die Britin Heather Watson (WTA 132) 7:5, 7:5 durch. Die Linkshänderin, in Neuseeland geborene Tochter eines Kroaten und einer Chinesin, wird sich dank dem Sieg in der Weltrangliste auf Position 182 verbessern – ein Karriere-Bestwert. Erst kürzlich hat sich Lulu Sun an den Australian Open zum ersten Mal für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turnier qualifiziert.