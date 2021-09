Es gab eine Zeit, da dominierte Serena Williams das Frauen-Tennis fast nach Belieben. Zwischen 2012 und 2015 etwa gewann die Amerikanerin gleich 8 Grand-Slam-Turniere. Doch seit Williams im Herbst 2017 Mutter einer Tochter geworden ist, ist ihre Regentschaft vorbei. Seither strebt sie vergeblich nach ihrem 24. Grand-Slam-Triumph.

Seit der Schwangerschaft von Williams gab es in 17 Grand-Slam-Turnieren 12 verschiedene Gewinnerinnen. Nur Naomi Osaka (4 Siege), Ashleigh Barty und Simona Halep (je 2) triumphierten mehrfach.

Krejcikova als einzige Grand-Slam-Siegerin

In New York ist dieses Trio bereits out. Als Letzte scheiterte Halep im Achtelfinal. Unter den acht Viertelfinalistinnen ist nur eine Spielerin, die bereits einmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. Barbora Krejcikova (CZE) setzte sich in diesem Jahr in Paris durch. Gut möglich also, dass auch 2021 in New York eine Spielerin erstmals eine Major-Trophäe in die Höhe stemmen darf.

Nur für ein Trio kein Neuland

Das Rennen um den US-Open-Titel ist völlig offen. Viertelfinal-Erfahrung im «Big Apple» haben drei Spielerinnen. Karolina Pliskova stand 2016 in Flushing Meadows im Endspiel, 3 Jahre später erreichte Belinda Bencic die Halbfinals. Jelina Switolina (UKR) stand im gleichen Jahr ebenfalls in der Vorschlussrunde.

Die acht Viertelfinalistinnen Name

Alter WTA-

Rang

Bestwert

US Open

Topwert an

Major-Turnieren

Aryna Sabalenka (BLR)

23 2 AF (2018)

HF (Wimbl. 2021)

Karolina Pliskova (CZE)

29 4 F (2016)

F (2x)

Jelina Switolina (UKR)

26 5 HF (2019)

HF (2x)

Barbora Krejcikova (CZE)

25 9 Quali (5x)

S (Paris 2021)

Belinda Bencic (SUI)

24 12 HF (2019)

HF (NY 2016)

Maria Sakkari (GRE)

26 18 AF (2020)

HF (Paris 2021)

Leylah Fernandez (CAN)

19 73 2R (2020)

3R (Paris 2020)

Emma Raducanu (GBR)

18 150 -- AF (Wimbl. 2020)



Am anderen Ende der «Erfahrungs-Skala» ist die britische Qualifikantin Emma Raducanu, die erstmals überhaupt in New York spielt. Auch Paris-Siegerin Krejcikova stand vor 2021 noch nie im US-Open-Hauptfeld. Sie hatte sich aber immerhin 5 Mal in der Quali versucht.

Neben Raducanu ist auch Leylah Fernandez erstmals an einem Grand-Slam-Turnier so weit vorgestossen. Die 19-jährige Kanadierin hatte bislang die 3. Runde in Paris 2020 als Bestwert vorzuweisen.

Schlägt die Stunde von Bencic?

Krejcikova ist zwar die einzige Grand-Slam-Championne im Viertelfinal-Tableau. Es gibt aber zwei andere Spielerinnen, die wissen, wie man einen ganz grossen Titel gewinnt. Switolina triumphierte 2018 bei den WTA-Finals. Und dann wäre da noch Bencic, die frisch gebackene Olympiasiegerin.

Die Ostschweizerin beteuerte mehrfach, wie sie der Coup in Tokio beflügelt und befreit hat. Und so tritt die 24-Jährige in New York auch auf. Bencic ist noch ohne Satzverlust und musste erst einen «Long-Set» spielen (dieser war mit einem 23-minütigen Tiebreak dafür richtig lange).

Bencic als US-Open-Siegerin 2021? Warum nicht!? Dieser Tage scheint im Frauen-Tennis alles möglich.