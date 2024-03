Iga Swiatek sichert sich am WTA-1000-Turnier in Kalifornien dank des Zweisatzsieges über Maria Sakkari den Titel.

Legende: Machte in Indian Wells mit allen Gegnerinnen kurzen Prozess Iga Swiatek. imago images/Panoramic

Die Nummer 1 der Welt hat in Indian Wells eine Machtdemonstration abgeliefert. Dank eines 6:4, 6:0 über Maria Sakkari (WTA 9) im Final holte sich Iga Swiatek zum zweiten Mal in der kalifornischen Wüste den Turniersieg. Bereits 2022 hatte sie an gleicher Stätte die Griechin im Final bezwungen.

Im gesamten Turnierverlauf gab Swiatek in sechs Spielen keinen einzigen Satz und nur gerade 21 Games ab. Für die 22-Jährige ist es der zweite Titel in diesem Jahr, nachdem sie bereits in Doha (ebenfalls auf WTA-1000-Stufe) triumphiert hatte. An den Australian Open war die vierfache Grand-Slam-Siegerin überraschend schon in der 3. Runde ausgeschieden.