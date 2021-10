Die Zürcherin unterliegt beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells der russischen Qualifikantin Anna Kalinskaja.

Golubic verpasst den Einzug in die Achtelfinals

Out in Indian Wells

Legende: Wurde gestoppt Viktorija Golubic. imago images

Viktorija Golubic hat in der kalifornischen Wüste eine grosse Chance verpasst. Nach ihrem Coup in der 2. Runde gegen Maria Sakkari (GRE/WTA 9) unterlag die Zürcherin in den Sechzehntelfinals der Russin Anna Kalinskaja mit 6:1, 1:6, 3:6. Nach 2 Stunden und einer Partie mit 14 (!) Breaks musste sie der Qualifikantin im 3. Duell erstmals zum Sieg gratulieren.

Nach gutem Start stark nachgelassen

Gegen die Weltnummer 151 war die um rund 100 Positionen besser klassierte Viktorija Golubic der Favoritenrolle zunächst gerecht geworden. Im 1. Umgang brachte die 22-jährige Russin kein einziges Mal ihren Aufschlag durch.

Danach drehte der Wind. In Durchgang 2 holte die Weltnummer 46 kein einziges Game mit dem Service und auch im Entscheidungssatz erzielte Golubics Aufschlag keine Wirkung. Sie machte in der gesamten Partie mit dem ersten Service nur 43 Prozent der Punkte, mit dem zweiten deren 42.

Golubic verpasste es somit, erstmals seit dem Viertelfinal-Vorstoss in Wimbledon wieder 3 Siege aneinander zu reihen.