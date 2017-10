Pliskova stürmt in die Halbfinals

Nach einem 6:2, 6:2 über Garbiñe Muguruza steht Karolina Pliskova an den WTA-Finals als 1. Spielerin in den Halbfinals.

Am 2. Spieltag der Gruppe «weiss» gab es erste Vorentscheidungen. Während Karolina Pliskova nach zwei Siegen als Halbfinalistin feststeht, verspielte Jelena Ostapenko alle Chancen.

Showdown zwischen Muguruza und Williams

Pliskova gewann gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza in nur 63 Minuten 6:2, 6:2 und feierte ihren 2. Sieg im 2. Match. Ostapenko verlor den «Krimi» gegen die Amerikanerin Venus Williams in 3:13 Stunden mit 5:7, 7:6 (7:3), 5:7.

Muguruza und Venus Williams spielen am Donnerstag um den zweiten Halbfinalplatz in der Gruppe «weiss».

Machbare Aufgabe für Hingis

In der Doppelkonkurrenz treffen Martina Hingis und ihre taiwanesische Partnerin Yung-Jan Chan am Donnerstag in den Viertelfinals auf Anna-Lena Grönefeld/Kveta Peschke. Im Gegensatz zum Einzel- wird das Doppelturnier im K.o.-Modus ausgetragen.