Belinda Bencic fehlt am Rasenturnier auf Mallorca bei eigenem Aufschlag 3 Mal nur ein Punkt zum Turniersieg.

Doch Sofia Kenin (USA/WTA 30) kämpft sich zurück und schafft nach total 162 Minuten die Wende.

Die Ostschweizerin verpasst beim 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6 den 4. Turniersieg ihrer Karriere.

Eigentlich war auf der Ferieninsel schon alles aufgegleist für den 2. Saisontitel von Belinda Bencic nach Dubai im Februar. Doch dann verliessen auf der Zielgeraden des 2. Satzes die 22-Jährige zunächst die Nerven – und später auch noch die Kräfte.

Nach einem Break zu Null hatte die Weltnummer 13 beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn aufschlagen können. In diesem möglicherweise entscheidenden Game leistete sie sich aber 3 Doppelfehler. Dennoch kam sie zu 3 Matchbällen, liess diese aber ungenutzt – zuletzt eben aufgrund eines Doppelfehlers. Überhaupt beging eine unstete Ostschweizerin in der gesamten Begegnung 13 Doppelfehler (gegenüber 3 auf der Gegenseite).

Im Tiebreak (5:7) fasste Bencic dann endgültig die Quittung für ihre Zäsur in der verrückten Partie mit äusserst diffizilen Platzverhältnissen. Sofia Kenin kam zum Satzausgleich, womit das Momentum auf ihre Seite kippte.

Immer wieder Nadelstiche gesetzt

So nutzte die aggressive Amerikanerin einen ihrer tückischen Zwischensprints, um das Spiel endgültig in für sie gewünschte Bahnen zu lenken. Nach dem 4. Service-Durchbruch in Umgang 3 zum 5:4 setzte sie kurz darauf den Schlusspunkt, indem sie ihrerseits den 1. Matchball verwertete.

Die Inkonstanz war eigentlich die einzige Konstante im Final in Santa Ponça. So etwa war bereits der 1. Satz anfänglich beidseits ein Auf und Ab gewesen. Zunächst spielte nur Bencic und legte prompt auf 3:0 vor. Als sich ihre Widersacherin nach 23 Minuten und einem äusserst hart umkämpften Game endlich aufs Scoreboard gebracht hatte, reihte diese 4 Spielgewinne aneinander.

Erst in der Folge und nachdem primär auf Seiten der Schweizerin schon viele Emotionen hatten freigesetzt werden können (siehe Video oben), begegneten sich die Akteurinnen auf Augenhöhe. Im Tiebreak vermochte die Ostschweizerin Kenin wieder klar zu distanzieren (7:2). Zu diesem Zeitpunkt hatte noch wenig auf das Drama hingedeutet.

Start in Eastbourne ist vorgesehen

Lange Zeit bleibt Bencic nicht, um die Wunden lecken zu können. Eine Woche vor Wimbledon ist sie in Eastbourne gemeldet, wo sie 2015 ihren ersten Turniersieg errang. Dort würde sie in der 1. Runde auf Qualifikantin Veronika Kudermetova (Russ/WTA 59) treffen. Ob sie an diesen Plänen festhält, ist nach dem Kraftakt auf Mallorca allerdings noch nicht bestätigt.

