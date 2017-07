Schon in der 1. Runde erwischt es Titelverteidigerin Golubic

Heute, 15:10 Uhr, aktualisiert um 18:03 Uhr

Am Dienstag scheiden in Gstaad gleich zwei Schweizerinnen in der 1. Runde aus. Viktorija Golubic und Jil Teichmann scheitern an zwei Deutschen.

Da lief es noch: Golubic holt entscheidendes Break im 1. Satz

Golubic - Lottner: Zusammenfassung 1:49 min, vom 18.7.2017 Viktorija Golubic (WTA 103), die im letzten Jahr im Berner Oberland den Titel holte, musste sich Antonia Lottner (WTA 157) in 3 Sätzen 7:5, 4:6, 6:7 geschlagen geben. Im 1. Durchgang holte sie ein 2:5 auf, gewann 5 Games in Folge und schien auf gutem Weg in die 2. Runde. Doch dann riss der Faden bei der Zürcherin erneut und sie lag schnell mit 0:3 hinten. Zwar fing sie sich erneut, schenkte ihrer Gegnerin aber mit 2 Doppelfehlern den 2. Satz. Im Entscheidungsdurchgang wogte das Spiel hin und her, bevor Lottner im Tiebreak am Ende den längeren Atem bewies. Bild in Lightbox öffnen. Schweiz - Deutschland 0:2 Bereits am Nachmittag war mit Jil Teichmann (WTA 186) eine zweite Schweizerin ausgeschieden. Teichmann unterlag Lottners Landsfrau Tamara Korpatsch (WTA 136) in nur 61 Minuten 3:6, 0:6. Drei Tage nach ihrem 20. Geburtstag hielt Jil Teichmann mit der nur 2 Jahre älteren Korpatsch nur einen Satz lang mit. Das Schweizer Talent vergab im ersten Spiel 2 Breakmöglichkeiten und geriet nach einem schwachen Aufschlagspiel mit 2 Doppelfehlern und zwei weiteren fahrlässigen Fehlern am Netz 1:3 in Rückstand. Nach dem ersten Satz, der 37 Minuten dauerte, brach Teichmanns Widerstand zusammen. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17:30 Uhr, 18.07.17

sda/fel/bbi