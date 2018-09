Viktorija Golubic (WTA 100) steht nach einem Sieg über Sara Sorribes Tormo (WTA 88) in der 2. Runde von Wuhan. Die Schweizerin übersteht damit zum 3. Mal in dieser Saison eine Startrunde auf der WTA-Tour. Das Duell der beiden Qualifikantinnen endete nach fast 3 Stunden mit 6:3, 5:7 und 6:4. In der 2. Runde trifft Golubic erneut auf eine Spanierin: Mit der früheren Weltnummer 1, Garbine Muguruza (WTA 14), wartet ein echter Prüfstein auf die 25-Jährige.

Belinda Bencic (WTA 42) ist in Wuhan hingegen ausgeschieden. Die 21-Jährige scheiterte in der 1. Runde an der Niederländerin Kiki Bertens (WTA 11). Bencic unterlag in knapp zweieinhalb Stunden mit 3:6, 6:4, 2:6. Beim Stand von 0:2 im 3. Satz hatte die Partie wegen Regens unterbrochen werden müssen. Sie wurde später, kurz vor Mitternacht Lokalzeit, auf dem gedeckten Centre Court fortgesetzt.

Stefanie Vögele verlor in Taschkent in der Startrunde. Die Aargauerin musste sich der russischen Qualifikantin Anastasia Potapowa mit 6:4, 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben. Vögele spielte sich im Vorjahr in Usbekistan in die Viertelfinals und war heuer als Nummer 4 gesetzt.