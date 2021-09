Legende: Wünscht weiter ihre Ruhe Naomi Osaka. Keystone

Osaka lässt sich weiter Zeit

Naomi Osaka (WTA 8) verzichtet auf die Teilnahme beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells, das heuer in den Oktober verschoben wurde. Die Absage kommt nicht überraschend. Die je zweifache Australian- und US-Open-Siegerin leidet unter Phasen von Depressionen. Sie hatte aus diesem Grund bereits vor den French Open bis zu den Olympischen Spielen zuhause in Tokio eine Pause eingelegt. Nach ihrem Ausscheiden in der 3. Runde der US Open, im letzten Grand-Slam-Turnier der Saison, war sich die Japanerin selbst noch nicht im Klaren darüber, wann sie wieder spielen wird.