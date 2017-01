Tennis-News: Vögele verzichtet

Stefanie Vögele hat aus noch nicht näher bekannten Gründen Forfait gegeben für die 1.-Runden-Partie in St. Petersburg.

Stefanie Vögele (WTA 114) kämpfte sich am Wochenende erfolgreich durch die Qualifikation am WTA-Hallenturnier in St. Petersburg. Sie konnte dabei 3 Partien in je 2 Sätzen zu ihren Gunsten entscheiden.

Allerdings war im Nachhinein die Mühe vergebens, denn die 26-Jährige musste das 1.-Runden-Duell mit der Lettin Jelena Ostapenko (WTA 33) platzen lassen. An Vögeles Stelle rutschte als Lucky Loser Donna Vekic (Kro/WTA 88), die Freundin Stan Wawrinkas, nach.