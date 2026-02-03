Viktorija Golubic bekundet gegen ihre Auftaktgegnerin in Tschechien keine Mühe. Auch Rebeka Masarova ist in Cluj weiter.

Legende: Geht 2026 erstmals als Siegerin vom Platz Viktorija Golubic. IMAGO/PRESSE SPORTS (Archivbild)

Die in Ostrava (CZE) beim WTA-250-Turnier als Nummer 5 gesetzte Viktorija Golubic (WTA 89) qualifizierte sich ohne Probleme für die Achtelfinals. Ihre Gegnerin in der Auftaktrunde, die Österreicherin Sinja Kraus (WTA 104), schlug sie 6:4, 6:0.

Vor allem im 2. Durchgang spielte die 33-jährige Zürcherin grossartig auf. Sie überliess Kraus keine einzige Breakchance und nahm der Österreicherin im Gegenzug in jedem Game den Service ab. Für Golubic war es der 1. Sieg 2026. Im Achtelfinal trifft sie auf die Britin Katie Boulter (WTA 120).

Masarova mit überraschendem Sieg

Auch Rebeka Masarova (WTA 114) steht in der 2. Runde eines WTA-250-Turniers. In Cluj schlug die 26-Jährige die um 42 Plätze besser klassierte Lokalmatadorin Elena-Gabriela Ruse (ROU) 6:1, 4:6, 6:2. Im Achtelfinal kriegt es Masarova mit der als Nummer 4 gesetzten Chinesin Xinyu Wang (WTA 33) zu tun.

WTA-Tour