Wildcard für Bencic in Linz

Belinda Bencic wird kommende Woche beim WTA-Turnier von Linz erstmals seit ihrem Comeback wieder auf der WTA-Tour spielen. Die Nummer 196 der Welt erhielt von den Veranstaltern des Traditionsevents in Oberösterreich eine Wildcard.

Bencic hatte sich im Mai am linken Handgelenk operieren lassen. In den letzten zwei Wochen spielte sie bei zwei ITF-Turnieren, dabei holte die 20-jährige Ostschweizerin in St. Petersburg den Titel und erreichte in Clermont-Ferrand den Halbfinal.

Zweiter Auftritt in Linz

Ihren letzten Einsatz auf der WTA Tour hatte sie im April in Biel, als sie 1:6, 3:6 gegen die Deutsche Carina Witthöft verlor.

In Linz tritt Bencic zum zweiten Mal an. Im letzten Jahr unterlag sie in der 1. Runde Dominika Cibulkova, die im Anschluss das Turnier mit einem Finalsieg gegen Viktorija Golubic gewann.