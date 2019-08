Legende: Zu Tränen gerührt Serena Williams (r.) wird von der 16 Jahre jüngeren Bianca Andreescu getröstet. imago images

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams muss weiter auf ihren ersten Turniersieg seit den Australian Open 2017 warten. Die 37-Jährige gab am Sonntag im Final des WTA-Turniers in Toronto gegen die Kanadierin Bianca Andreescu wegen einer Rückenverletzung im 1. Satz auf.

Williams kämpfte mit den Tränen, als sie beim Stand von 1:3 ihren Finalauftritt beendete. Im Halbfinal hatte sie am Tag zuvor gegen Marie Bouzkova beim 1:6, 6:3, 6:3 Schwerstarbeit verrichten müssen.

Andreescu macht Riesen-Sprung

Für Andreescu ist der Titelgewinn in Toronto bereits der zweite grosse Erfolg in diesem Jahr. Im März triumphierte die 19-Jährige bereits in Indian Wells. Sie hat in diesem Jahr sämtliche 7 Duelle gegen Top-10-Spielerinnen gewonnen.

Andreescu, zum Jahreswechsel noch auf Platz 187 der Weltrangliste, wird im am Montag auf Platz 14 geführt werden. Sie würde womöglich noch weiter vorne stehen, wäre sie nicht so oft verletzt. Zwischen Miami und den French Open musste die Newcomerin zwei Monate pausieren, die Rasensaison verpasste sie gänzlich.