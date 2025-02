Bei Emma Raducanus Niederlage in Dubai wird ein Zuschauer von den Rängen entfernt. Die WTA erklärt später, warum.

Raducanu von Zuschauer belästigt – Gauff schon out

WTA-1000-Turnier in Dubai

Legende: Konnte nicht befreit aufspielen Emma Raducanu. imago images/Hasenkopf

Nach zwei Games in der Zweitrundenpartie gegen Karolina Muchova begab sich Emma Raducanu auf Court 2 der Anlage in Dubai mit Tränen in den Augen zum Schiedsrichterstuhl und versteckte sich kurzzeitig dahinter. Offenbar fühlte sich die Britin durch einen Zuschauer verunsichert oder gar bedroht. Nach einer kurzen Pause wurde das Spiel fortgesetzt, die US-Open-Siegerin von 2021 verlor 6:7, 4:6.

Später veröffentlichte die WTA ein Statement zum Vorfall. Raducanu sei dem betreffenden Zuschauer bereits am Montag an einem öffentlichen Ort begegnet, wobei dieser «fixiertes Verhalten» gezeigt habe. Der Mann sei deshalb von den Rängen entfernt worden. Ausserdem erhält er eine Sperre, die für alle WTA-Events gilt.

Raducanu war bereits als Teenager Opfer eines Stalkers geworden. Dieser wurde 2022 verurteilt.

Mit Coco Gauff ist die Nummer 3 der Welt in Dubai bereits ausgeschieden. Die US-Amerikanerin unterlag Landsfrau McCartney Kessler (WTA 53) überraschend 4:6, 5:7. Gauff hatte zuletzt 2023 in Wimbledon gegen eine Spielerin ausserhalb der Top 50 verloren.

