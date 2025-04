Die Ostschweizerin steht zum Auftakt des WTA-1000-Turniers in Madrid gegen Zeynep Sönmez 60 Minuten auf dem Court.

Bencic im Eilzugtempo in die 2. Runde

WTA-1000-Turnier in Madrid

Legende: Ballt die Siegerfaust Belinda Bencic. getty images/Clive Brunskill

Belinda Bencic (WTA 42) hatte es eilig. Nach genau einer Stunde Spielzeit verwertete sie ihren ersten Matchball gegen Zeynep Sönmez (WTA 77) aus der Türkei zum 6:0, 6:2.

Die Ostschweizerin, die zuletzt beim 500er-Turnier in Charleston (USA) bei erster Gelegenheit ausgeschieden war, demontierte ihre 22-jährige Kontrahentin in der spanischen Hauptstadt im ersten Satz förmlich. Nur 26 Minuten dauerte er, obwohl Bencic im fünften Game zwei Breakbälle abwehren musste.

Nun gegen die Weltnummer 23

Im zweiten Durchgang gelang der 28-Jährigen der entscheidende Service-Durchbruch zum 4:2 – wenig später war der Sieg im Trockenen. In der 2. Runde trifft Bencic auf die Dänin Clara Tauson (WTA 23). Das bislang einzige Aufeinandertreffen verlor die Schweizerin 2022 in Doha in drei Sätzen.

Am späteren Nachmittag greift Rebeka Masarova (WTA 153), die zweite Schweizerin im Turnier, ins Geschehen ein. Sie misst sich mit der Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 79).

Resultate