Am Donnerstag zeigen wir Ihnen ab 17:35 im Livestream auf srf.ch/sport oder in der Sport App die Achtelfinal-Partie Zarina Diyas (KAZ) vs. Camila Giorgi (ITA). An den folgenden Tagen übertragen wir die Top-Affiche der Runde der letzten Acht sowie die Halbfinals und das Endspiel live.