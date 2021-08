Bild 2 / 8

Legende: Tobias Fankhauser (31), Para-Cycling Der Baselbieter überraschte 2012 mit Paralympics-Silber im Strassenrennen. Seither konnte sich der Lego-Liebhaber an der Weltspitze etablieren. 2016 in Rio gab es folgerichtig Bronze. Was dem Betriebsökonomen also in seiner paralympischen Medaillensammlung noch fehlt? Gold! zvg