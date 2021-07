Wirklich zufrieden war Mathias Flückiger nach dem Gewinn der Silber-Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio im Cross Country nicht: «Ich wollte gewinnen und dafür wäre ich eigentlich bereit gewesen. Ich war kurz unkonzentriert und dann ist die Lücke aufgegangen.»

Der 32-jährige Berner ging unmittelbar nach Rennen hart mit sich ins Gericht: «Ich habe ein super Rennen gezeigt, aber ich habe das Ziel verpasst.» Mit der wohlverdienten Medaille um den Hals und etwas mehr Zeit um das nervenaufreibende Rennen zu verarbeiten, zeigte er sich dann doch zufriedener: «Ich habe alles für diese Spiele gegeben und habe mir diese Medaille verdient.» Das sei super so.

Ich muss jetzt etwas Zeit haben und schauen wie der Rest der Saison verläuft, dann werden wir sehen, ob das meine letzte Spiele waren.

«Am Dienstag werde ich dann richtig müde sein und werde eine Pause benötigen. Ich war sehr viel unterwegs», sagte Flückiger über die strapaziösen Wochen vor Olympia. «Diesen Strapazen haben sich aber gelohnt, ich konnte beim wohl wichtigsten Rennen meiner Karriere abliefern.»

Hängt Schurter noch einen Olympia-Zyklus an?

Mit etwas mehr Fortune hätte Flückiger mit einem Teamkollegen seinen Erfolg teilen können. Doch Nino Schurter musste sich auf der letzten Runde dem Spanier David Valero Serrano geschlagen geben, weshalb er sich mit dem undankbaren 4. Platz begnügen musste. Schurter: «Ich bin aktiv gefahren. Am Schluss hat es nicht ganz gereicht, mehr konnte ich einfach nicht geben.»

Der Olympiasieger von Rio 2016 verlor trotz der Enttäuschung nicht den Humor: «Der 4. Platz hat mir in meiner Kollektion noch gefehlt.» Neben Gold in Rio hatte der Bündner 2012 in London Silber und 2008 in Peking Bronze geholt.

Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris wird Schurter 38 Jahre alt sein. Trotz des dann hohen Sportleralters schliesst er einen Start nicht aus: «Ich muss jetzt etwas Zeit haben und schauen wie der Rest der Saison verläuft, dann werden wir sehen, ob das meine letzte Spiele waren.»