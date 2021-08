Bild 10 / 13

Legende: 31. Juli: Belinda Bencic, Gold, Tennis, Einzel Bencic zeigte in Tokio eindrucksvoll, was sie leisten kann, wenn sie sich in einen Rausch spielt. Der Sieg im Einzel ist ihr bisheriger Karriere-Höhepunkt. Die Freude und Emotionen nach der Partie liessen durchblicken, wie hoch die 24-Jährige diesen Erfolg einstuft. Keystone