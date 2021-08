Legende: Premierengold an Spanien Alberto Gines Lopez imago images

Der erste Olympiasieger im Sportklettern heisst Alberto Gines Lopez und stammt aus Spanien.

Der australische Skateboarder Keegan Palmer krönt sich in Tokio zum 1. Olympiasieger in der Disziplin Park.

Im Wasserspringen vom 10-m-Turm zeigt eine 14-jährige Chinesin die perfekten Sprünge.

Florian Wellbrock aus Deutschland schwimmt im olympischen Freiwasser-Rennen über 10 km souverän zu Gold.

Klettern: Gines Lopez sensationell zu Gold

Der erste Olympiasieger im Sportklettern heisst Alberto Gines Lopez. Durch die Plätze 1 im Speed, 7 im Bouldern und 4 im Lead setzte sich der 18-jährige Spanier mit 28 Rangpunkten vor Nathaniel Coleman (USA/30) und Mitfavorit Jakob Schubert (AUT/35) durch. Topfavorit Tomoa Narasaki (JPN/36) verpasste die Medaillen.

01:07 Video Lopez' Auftritt im Speed Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen

Skateboard: Gold für Australien, nicht Japan

Dank einer eindrücklichen Flugshow im Final heisst der allererste Olympiasieger in der Disziplin Park Keegan Palmer. Der Australier lieferte im Ariake Urban Sports Park einen Traumlauf ab und wurde dafür von den Kampfrichtern mit 95,83 von 100 möglichen Punkten belohnt. An diese Marke kam die Konkurrenz nicht heran. Deutlich hinter dem 18-jährigen Palmer landete der Brasilianer Pedro Barros (86,14) auf Rang 2, Bronze sicherte sich Cory Juneau (84,13) aus den USA. Gastgeber Japan ging nach 3 Olympiasiegen in den bisherigen 3 Skateboard-Entscheidungen erstmals leer aus.

Player schliessen 01:40 Video Palmers Traumlauf zu Olympia-Gold in Tokio Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen 01:36 Video Skateboard Park: Zusammenfassung Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen

Wasserspringen: Quan nahe an der Perfektion

Quan Hongchan, die jüngste Chinesin an den Sommerspielen in Tokio, ist die neue Olympiasiegerin im Wasserspringen vom 10-m-Turm. Die 14-Jährige siegte mit 466,20 Punkten deutlich vor ihrer zwei Jahre älteren Teamkollegin Chen Yuxi. Bronze ging an die chinesisch-stämmige Australierin Melissa Wu. Quan erhielt bei ihrer beeindruckenden Show mehrfach die Höchstnote 10,0 von der Jury und kürte sich in ihrem allerersten internationalen Wettkampf zur zweitjüngsten Olympiasiegerin in dieser Disziplin.

Player schliessen 02:23 Video Nur 10er in der Wertung: Drei perfekte Sprünge von Quan Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen 00:40 Video Wasserspringen vom 10-m-Turm: Kurz-Zusammenfassung Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen

Kanu: Carrington schreibt Geschichte

Kanutin Lisa Carrington aus Neuseeland hat das 500-m-Kajak-Rennen gewonnen und damit die bereits 3. Goldmedaille an den Spielen von Tokio eingeheimst. Die 32-Jährige distanzierte ihre schärfste Konkurrentin Tamara Csipes (HUN) um über sechs Zehntel. Carrington ist mit inzwischen sechs Medaillen (darunter 5 goldene) Neuseelands erfolgreichste Olympionikin aller Zeiten.

00:55 Video Carrington paddelt zu Gold Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen

Open Water: Wellbrock eine Klasse für sich

Im Pool hatte sich Florian Wellbrock über 1500 m bereits die Bronzemedaille geholt. Nun setzte der Deutsche im Marathon über 10 km im Freiwasser noch einen drauf und krönte sich überlegen zum Olympiasieger. Wellbrock führte das Rennen von Beginn weg an und liess seiner Konkurrenz keine Chance. Nach 1:48:33,7 durfte sich der 23-Jährige über den Olympiasieg freuen. Die ersten beiden Verfolger erreichten das Ziel mit einer knappen halben Minute Rückstand. Der Ungar Kristof Rasovszky behielt dabei im Duell um Silber mit Gregorio Paltrinieri aus Italien die Oberhand.