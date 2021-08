Entscheidungen am Donnerstag

Skateboard Park, Männer: Gold für Australien, nicht Japan

Dank einer eindrücklichen Flugshow im Final heisst der allererste Olympiasieger in der Disziplin Park Keegan Palmer. Der Australier lieferte im Ariake Urban Sports Park einen Traumlauf ab und wurde dafür von den Kampfrichtern mit 95,83 von 100 möglichen Punkten belohnt. An diese Marke kam die Konkurrenz nicht heran. Deutlich hinter dem 18-jährigen Palmer landete der Brasilianer Pedro Barros (86,14) auf Rang 2, Bronze sicherte sich Cory Juneau (84,13) aus den USA. Gastgeber Japan ging nach 3 Olympiasiegen in den bisherigen 3 Skateboard-Entscheidungen erstmals leer aus.

Schwimmen, Open Water, Männer: Wellbrock eine Klasse für sich

Im Pool hatte sich Florian Wellbrock über 1500 m bereits die Bronzemedaille geholt. Nun setzte der Deutsche im Marathon über 10 km im Freiwasser noch einen drauf und krönte sich überlegen zum Olympiasieger. Wellbrock führte das Rennen von Beginn weg an und liess seiner Konkurrenz keine Chance. Nach 1:48:33,7 durfte sich der 23-Jährige über den Olympiasieg freuen. Die ersten beiden Verfolger erreichten das Ziel mit einer knappen halben Minute Rückstand. Der Ungar Kristof Rasovszky behielt dabei im Duell um Silber mit Gregorio Paltrinieri aus Italien die Oberhand.