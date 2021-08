Der Jamaikaner Hansle Parchment schafft in Tokio über 110 m Hürden die grosse Überraschung und holt Gold vor Grant Holloway.

Im Dreikampf der Männer triumphiert Pedro Pichardo aus Portugal.

Der Olympiasieger im Kugelstossen der Männer kommt aus den USA und heisst wie bereits 2016 in Rio Ryan Crouser.

110 m Hürden, Männer: «Nur» Silber für haushohen Favoriten Holloway

Seit 24 Rennen war Grant Holloway vor dem olympischen Final über 110 m Hürden unbesiegt geblieben. Doch ausgerechnet beim bisher wichtigsten Wettkampf seiner noch jungen Karriere sprintete der US-Amerikaner «nur» als Zweiter über die Ziellinie, geschlagen von Hansle Parchment. Der Jamaikaner drehte nach verhaltenem Start im Mittelteil mächtig auf und gewann mit Saisonbestleistung in 13,04 Sekunden. Dahinter hielt Holloway Parchments Landsmann Ronald Levy nur um eine Hundertstelsekunde in Schach. Für Parchment ist es bereits die 2. Medaille an Olympischen Spielen. 2012 in London hatte Parchment über 110m Hürden Bronze geholt.

Dreisprung, Männer: Pichardo springt am weitesten

2 WM-Silbermedaillen zierten bereits das Palmarès des Pedro Pichardo, nun kommt eine olympische Goldmedaille dazu. Der 3. Versuch des Portugiesen auf 17,98 m konnte von der Konkurrenz nicht mehr getoppt werden. Dem 28-Jährigen am nächsten kam der Chinese Zhu Yaming, der sich mit einem Satz auf 17,57 m den 2. Platz ergatterte. Komplettiert wurde das Podest von Fabrice Hugues Zango aus Burkina Faso. Der grosse Abwesende im Olympiastadion von Tokio war Christian Taylor. Der Olympiasieger von 2016 hatte sich im Mai an der Achillessehne verletzt.

Kugelstossen: Crouser schafft das Olympia-Double

In Rio de Janeiro hatte sich Ryan Crouser an den Sommerspielen Gold mit einer Weite von 22,52 m gesichert. 5 Jahre später in Tokio stiess der 28-Jährige aus den USA die Kugel im 6. und letzten Versuch 78 cm weiter und wurde erneut Olympiasieger. Mit 23,30 m blieb Crouser dabei nur 7 cm unter seinem eigenen Weltrekord. Mit Joe Kovacs (22,65 m) sicherte sich direkt hinter Crouser ein weiterer US-Amerikaner Edelmetall. Über Bronze durfte sich der Neuseeländer Tomas Walsh freuen (22,47 m).