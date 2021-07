Novak Djokovic bestätigt seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

Legende: Reist nach Tokio Novak Djokovic. Keystone

Novak Djokovic fliegt zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August). Das gab der serbische Wimbledonsieger am Donnerstag in einer Videobotschaft bei Twitter bekannt, in der er einem japanischen Jungen zu dessen sechstem Geburtstag gratulierte.

«Ich kann meinen kleinen Freund Koujirou doch nicht enttäuschen», schrieb Djokovic dazu. «Ich habe meinen Flug nach Tokio gebucht und werde ein stolzer Teil der serbischen Olympia-Mannschaft sein.»

Djokovic hatte seinen Start in Tokio zuletzt in Zweifel gezogen. Es sei «eine 50:50-Entscheidung», sagte er, nachdem er in Wimbledon mit seinem 20. Grand-Slam-Triumph zu Roger Federer und Rafael Nadal aufgeschlossen hatte. Federer und Nadal werden an den Sommerspielen in Tokio fehlen.

Damit hat Djokovic weiter die Möglichkeit auf den «Golden Slam», sprich alle 4 Grand-Slam-Turniere und Olympia-Gold im selben Jahr zu gewinnen. Der Serbe triumphierte vor Wimbledon schon an den Australian Open und an den French Open. Der «Golden Slam» glückte im Profi-Tennis bislang erst Steffi Graf 1988.