Welche Nation steht zum Schluss der Olympischen Spiele auf Platz 1 im Medaillenspiegel? Wie oft geht Edelmetall in die Schweiz? Wie schneidet Nicola Spirig im Triathlon ab? Holen die Schweizer Leichtathleten zum 1. Mal seit 1988 wieder eine Medaille? Und wer wird Usain Bolts Nachfolger über 100 Meter? Fragen über Fragen. Was sagt Ihr Bauchgefühl?

1) Grosskampf im Medaillenspiegel

Nur einmal bei den letzten 6 Sommerspielen ging der Sieg im Medaillenspiegel nicht an die USA (2008 in Peking gewann China). Auch in Tokio werden die Vereinigten Staaten jene Nation sein, die es zu schlagen gilt.

Wer sichert sich in Tokio Rang 1 im Medaillenspiegel? USA USA % Grossbritannien Grossbritannien % China China % ROC (Russian Olympic Committee) ROC (Russian Olympic Committee) % Deutschland Deutschland % Japan Japan % Eine andere Nation Eine andere Nation % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

2) Die Schweizer Jagd nach Edelmetall

«Sieben oder mehr Medaillen» strebt die Schweizer Delegation in Japan an, wie Chef de Mission Ralph Stöckli unlängst sagte. In den letzten 50 Jahren brachte die Schweiz immer zwischen einer (Barcelona 1992) und neun Medaillen (Sydney 2000) nach Hause. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro waren es sieben.

Wie viele Medaillen gewinnt die Schweizer Delegation? 0 0 % 1 bis 3 1 bis 3 % 4 bis 6 4 bis 6 % 7 bis 9 7 bis 9 % 10 oder mehr 10 oder mehr % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

3) Nicola Spirig greift nach der 3. Medaille

Bereits zum 5. Mal in Folge ist Nicola Spirig bei Olympia dabei. 2012 in London gewann sie Gold, vier Jahre später in Rio Silber. Aktuell befindet sich die 39-jährige Zürcher Unterländerin in Topform und gehört zu den heissesten Medaillenanwärterinnen.

Wie schneidet Nicola Spirig im Frauen-Triathlon ab? Gold Gold % Silber Silber % Bronze Bronze % Keine Medaille Keine Medaille % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

4) Die Leichtathleten und das 33-jährige Warten

Acht Medaillen konnten Schweizer Leichtathleten in der 125-jährigen Geschichte der Olympischen Spiele der Neuzeit gewinnen – eine Goldmedaille ist keine darunter. In den letzten 70 Jahren standen nur Markus Ryffel (Silber 1984 über 5000 m) und Werner Günthör (Bronze 1988 im Kugelstossen) auf einem Olympia-Podest. Eine Schweizer LA-Medaille in Tokio wäre eine mittelgrosse Sensation. Aber in Form sind die Athletinnen und Athleten von Swiss Athletics.

Klappt es 2021 in der Leichtathletik mit einer Schweizer Medaille? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

5) Usain Bolts Nachfolger wird gesucht

2008, 2012 und 2016 hiess der Olympiasieger über 100 m Usain Bolt. In Tokio streiten sich eine gute Hand voll Medaillenkandidaten um das Erbe des jamaikanischen Über-Sprinters.