Legende: 2021 in Tokio: Kambundji (Leichtathletik) & Heinzer (Fechten) Alles etwas anders an den wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Spielen in Japans Hauptstadt. Erstmals gibt es gemischte Fahnenträger-Duos. Damit will das IOC ein Zeichen für mehr Geschlechtergleichheit setzen. Für die Schweiz haben Sprinterin Mujinga Kambundji und Fechter Max Heinzer die Ehre. Freshfocus