Legende: Setzt aus Simone Biles. Keystone

Kunstturnen: Biles nicht im Mehrkampf-Final

Die viermalige Rio-Olympiasiegerin Simone Biles hat ihren Start im Einzel-Mehrkampf in Tokio vom Donnerstag abgesagt. Der US-Turnverband nannte am Mittwoch medizinische Gründe für die Entscheidung. Biles war am Vortag wegen «mentaler Probleme» bereits aus dem Team-Wettbewerb ausgestiegen. Ob sie zu den Gerätefinals, die am Sonntag beginnen, antreten kann, ist noch nicht klar.

Tennis: Mitfavorit Tsitsipas bereits ausgeschieden

Mit Stefanos Tsitsipas (ATP 4) ist ein Mitfavorit auf den Olympiatitel bereits im Achtelfinal ausgeschieden. Der Grieche unterlag Ugo Humbert (ATP 28) aus Frankreich mit 6:2, 6:7 (4:7), 2:6. Tsitsipas hatte sich nach dem Verlust des 2. Satzes lange am rechten Bein behandeln lassen und blieb im Entscheidungssatz chancenlos. Humbert trifft im Viertelfinal auf den russischen Weltranglisten-25. Karen Chatschanow. Keine Blösse gab sich Novak Djokovic. Die Weltnummer 1 schlug den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34) 6:3, 6:1.

Tennis: Heirat und Halbfinal – bei Switolina läuft es

Jelina Switolina (UKR) ist beim olympischen Tennis-Turnier in den Habfinal eingezogen. Im Viertelfinal setzte sich die Weltranglisten-Sechste gegen die Italienerin Camila Giorgi (WTA 61) 6:4, 6:4 durch. Als Nummer vier der Setzliste ist Switolina die am höchsten platzierte verbliebene Spielerin im mit Überraschungen gespickten Damen-Feld. Switolina, die kurz vor den Sommerspielen den französischen Tennisprofi Gaël Monfils geheiratet hatte, trifft im Halbfinal am Donnerstag auf die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 42).