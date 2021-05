Corona-Notstand in Tokio nochmals verlängert

Legende: Schatten über Olympia Die Corona-Situation in Japan bleibt angespannt. Keystone

Japans Regierung hat den coronabedingten Notstand in der Hauptstadt und anderen Präfekturen knapp zwei Monate vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele bis am 20. Juni verlängert. Die Zahl der Neuinfektionen gehe zwar in einigen Gebieten wie Tokio zurück, aber man müsse wachsam bleiben, sagte Ministerpräsident Yoshihide Suga. Dass die Regierung das vorläufige neue Ende des Notstand auf den 20. Juni gelegt hat, könnte damit zusammenhängen, dass Japans Olympia-Verantwortliche bis spätestens Ende Juni darüber entscheiden wollen, ob einheimische Zuschauer bei den Spielen zugelassen werden sollen oder nicht. Ausländischen Fans ist die Einreise nach Japan bereits untersagt worden.