Legende: Konnte wenig Akzente setzen Max Kruse. imago images

Fussball: Deutschland bereits gescheitert

Nach einem 1:1 gegen die Elfenbeinküste ist das deutsche Team bei den Olympischen Spielen schon in der Vorrunde gescheitert. 5 Jahre nach Silber in Rio kam das Out diesmal früh. Vor rund 6000 Zuschauern brachte ein Eigentor von Benjamin Henrichs (67. Minute) die DFB-Auswahl ins Hintertreffen, der Ausgleich von Eduard Löwen (73.) war zu wenig. In den ersten beiden Gruppenspielen hatte es ein 2:4 gegen Brasilien und ein 3:2 gegen Saudi-Arabien gegeben.

Fussball: Weitere Mit-Favoriten out

Neben Europameister Deutschland haben sich zwei weitere prominente Fussball-Nationen in der Vorrunde beim olympischen Fussball-Turnier verabschiedet. Auch Frankreich und Argentinien müssen frühzeitig die Heimreise antreten. Die «Equipe Tricolore» verlor am Mittwoch überraschend klar gegen Japan 0:4 und belegte damit in Gruppe A nur den 3. Platz hinter den Gastgebern und Mexiko, das gegen Südafrika 3:0 gewann. In Gruppe C reichte Argentinien ein 1:1 im Top-Duell mit Spanien nicht zum Weiterkommen.

Kunstturnen: Biles nicht im Mehrkampf-Final

Die viermalige Rio-Olympiasiegerin Simone Biles hat ihren Start im Einzel-Mehrkampf in Tokio vom Donnerstag abgesagt. Der US-Turnverband nannte am Mittwoch medizinische Gründe für die Entscheidung. Biles war am Vortag wegen «mentaler Probleme» bereits aus dem Team-Wettbewerb ausgestiegen. Ob sie zu den Gerätefinals, die am Sonntag beginnen, antreten kann, ist noch nicht klar.