News zu Olympia in Tokio

Legende: Wurde nach der Ankunft in Tokio positiv getestet Ondrej Perusic. imago images/Archiv

Corona-Fall im tschechischen Beachvolleyball-Team

Nächster Corona-Fall im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele: Der tschechische Beachvolleyballer Ondrej Perusic wurde im Olympischen Dorf in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet, teilte das Tschechische Olympische Komitee am Montag mit. Perusic reichte «eine positive Probe während des täglichen Tests im Olympischen Dorf am Sonntag» ein, sagte der tschechische Olympia-Teamchef Martin Doktor: «Er hat absolut keine Symptome. Wir kümmern uns um alle Details und natürlich um die Anti-Corona-Massnahmen innerhalb des Teams.»

Amerikanische Turnerin positiv getestet

Einen Corona-Fall gab es auch im Turnteam der US-Amerikanerinnen. Ein Ersatzmitglied der Equipe wurde im Trainingscamp positiv getestet. Offenbar hatte die Turnerin keinen Kontakt mit den restlichen Mitgliedern, die sich nun an einem anderen Ort auf die Olympischen Spiele vorbereiten.