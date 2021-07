Legende: Meldonium im Blut statt Magnesium an den Händen Mit Oleg Wernjajew verpasst einer der namhaftesten Kunstturner die Olympischen Spiele. imago images

Kunstturnen: Dopingsperre für Wernjajew

Einer der grössten Namen im Kunstturnsport wird in Tokio nicht um olympisches Edelmetall kämpfen können: Oleg Wernjajew verpasst die Spiele wegen eines positiven Dopingtests. Der ukrainische Olympiasieger am Barren (2016) vermeldete gleich selbst auf den sozialen Medien, dass in seiner Dopingprobe Meldonium gefunden worden war. Wernjajew bleibt rückwirkend ab November 2020 für 4 Jahre gesperrt. Der 27-Jährige wies jedoch jegliche Schuld von sich und kündigte an, vor dem TAS Berufung einzulegen. Wernjajew hatte bereits Anfang Jahr etliche Wettkämpfe gesperrt verpasst. Über den Grund für seine Sperre hatte man indes nichts erfahren.