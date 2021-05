Legende: Japans Bevölkerung wehrt sich gegen die Spiele Über 350'000 Unterschriften wurden gesammelt und eingereicht. imago images

Anti-Olympia-Petition eingereicht

Olympiagegner haben am Freitag eine Petition gegen die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio an Gouverneurin Yuriko Koike übergeben. Das Schreiben wurde von rund 351'000 Menschen unterzeichnet. «Es geht darum, ob wir in Zeiten einer Pandemie das Leben priorisieren oder eine Veranstaltung, die sich Olympische Spiele nennt», sagte Initiator Kenji Utsunomiya. Trotz des öffentlichen Gegenwindes hält das Internationale Olympische Komitee (IOC) aber weiter an den Spielen fest. In der Vorwoche hatte IOC-Vizepräsident John Coates nachdrücklich betont, dass «es kein Szenario gibt, in dem die Spiele noch abgesagt oder wieder verlegt werden könnten».

Japan weitet Corona-Notstand aus

Angesichts weiter steigender Infektionszahlen hat Japan den Corona-Notstand weniger als drei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio nochmals ausgeweitet. In den Präfekturen Hokkaido, Okyama und Hiroshima müssen bis 31. Mai ebenfalls strengere Restriktionen umgesetzt werden. Die Regierung hatte erst kürzlich den Notstand für die Olympia-Stadt Tokio abermals verlängert und auf insgesamt sechs Regionen ausgeweitet.