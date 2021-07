News zu Olympia in Tokio

Legende: Wurde erneut rassistisch beleidigt Jordan Torunarigha (Archiv). Getty Images

Olympia-Test wegen Rassismus-Fall abgebrochen

Das letzte Fussball-Testspiel der deutschen Olympia-Mannschaft gegen Honduras ist am Samstag in Wakayama 5 Minuten vor dem Ende abgebrochen worden. Nach Angaben des DFB war Hertha-Verteidiger Jordan Torunarigha von seinem Gegenspieler rassistisch verunglimpft worden. Deutschland verliess daraufhin beim Stand von 1:1 geschlossen das Feld. Torunarigha war bereits im Februar 2020 im Pokal gegen Schalke 04 mit Affenlauten rassistisch beleidigt worden. Die «Knappen» wurden daraufhin vom DFB mit einer Geldstrafe von 50'000 Euro belegt.

Erster Corona-Fall im Olympischen Dorf

Eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es den ersten Corona-Fall im Athletendorf. Ohne Angaben zur Person zu machen, bestätigte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto den positiven Befund. Es würden alle erforderlichen Massnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung getroffen, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne, hiess es in einer Mitteilung. Zuvor waren bereits 5 Athleten bei der Einreise nach Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Basketball: US-Team ohne Love und Beal

Die US-Basketballer müssen neben Allstar Bradley Beal (Corona-Verdacht) auch auf Kevin Love verzichten. Der Forward der Cleveland Cavaliers hat sich noch nicht vollständig von einer Wadenverletzung erholt, die ihn schon weite Teile der Saison kostete. Als Ersatz wurden JaVale McGee (Denver Nuggets) und Keldon Johnson (San Antonio Spurs) ins Team berufen. «Ich bin unglaublich enttäuscht», liess Love, Olympiasieger von 2012, am Freitag mitteilen: «Aber um an den Spielen teilzunehmen, musst du in Topform sein.»